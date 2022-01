Serie A, oltre 50 casi di Covid-19, 18 rilevati negli ultimi 2 giorni. Le ASL sono vigili

Non c’è tregua in Serie A, il Covid-19 non risparmia i giocatori. I casi sono ormai oltre 50, 18 sono stati rilevati negli ultimi due giorni. I nomi che spiccano sono quelli di Dzeko, bomber dell’Inter e Chiellini, capitano e difensore della Juventus. I positivi sono in aumento, così come i casi in Italia, e le ASL guardano con attenzione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

