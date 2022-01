Gazzetta insiste: “Lukaku spinge Vlahovic alla Juve ma la Fiorentina non dà speranze”

Se non rientra il caso Lukaku al Chelsea, il belga ha parlato “troppo” a Sky Sport, ammettendo anche di voler tornare all’Inter, c’è il rischio che questa vicenda in estate stravolga il mercato degli attaccanti. La Juve può sperare che il Tottenham cambi obiettivo senza andare su Vlahovic. Per ora è tutto in stand by, i contatti con i gigliati sono fermi, la Fiorentina non concede delle speranze ai bianconeri e vuole tenere il suo attaccante. Il serbo chiede 8 milioni di euro a stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

