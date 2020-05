Joe Barone, alla Gazzetta dello Sport, annuncia che dei sei nuovi positivi al Covid-19, due dello staff sono negativizzati e presto si aggiungeranno anche gli altri. Sostiene che la Viola è pronta a ripartire: «In Lega abbiamo firmato un documento unanime per tornare a giocare. Certo vorremmo sapere quando, come e con che regole: serve chiarezza». Ma soprattutto, ribadisce, serve lo stadio: «Mi auguro che il governo italiano darà una mano a tutti: i tifosi di Serie A, B e C meritano stadi che non gli crollino addosso».