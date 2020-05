Intervista a Sky Sport per Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, che ha raccontato la sua lotta al Covid19 in una lunga chiacchierata. “Tornerà la normalità con il tempo. Ma il nostro lavoro è fatto di tantissimo contatto, noi ci dobbiamo vedere; non ci abbracceremo e baceremo, staremo a distanza, ma tutto dovrà tornare alla normalità, con intelligenza. Sarà qualcosa di diverso. Io ero in scadenza di contratto, avevamo già parlato con il presidente, ma il giorno di Pasqua, per mail, mi è arrivato il contratto. Era un giorno particolare, mio suocero ero ricoverato, psicologicamente era molto dura e quel gesto mi ha molto commosso. Ora non c’è più bisogno di firmarlo, il contratto”.

Tuttomercatoweb.com