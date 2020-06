Al Corriere di Brescia ha parlato il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini raccontando la sua esperienza con il Coronavirus, queste le sue parole: “Ho avuto il Covid, sono risultato positivo al contagio ma posso ritenermi fortunato, non ho avuto sintomi nè conseguenze di nessun genere, il virus non fa sconti a nessuno, a me è andata bene. Adesso sono pronto a lavorare per la mia Fiorentina”