Un giocatore del Torino positivo al Covid 19, trema la Fiorentina. Sarà quarantena e rischio Inter. Le ultime

Un caso di positività al Covid 19 tra i calciatori del Torino. Lo riporta il quotidiano La Stampa nella sua versione online. La società granata non comunica il nome, ma la notizia è confermata: domani tutta la squadra di Giampaolo andrà in quarantena e nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi controlli sui compagni e sullo staff tecnico. Se il contagio dovesse estendersi, c’è il rischio che possa essere rinviata la partita con l’Atalanta. Ma in ballo adesso c’è anche la Fiorentina, ultima avversaria della squadra granata proprio sabato alle ore 18. Verosimilmente tutta la truppa viola adesso andrà in quarantena con controlli su tutti i giocatori allenati da Beppe Iachini. Alle porte la partita di San Siro contro l’Inter in programma sabato sera alle ore 20.45.

LEGGI ANCHE, CALAMAI: “PEZZELLA E MILENKOVIC RESTANO, ARRIVANO DUE DIFENSORI A FIRENZE”