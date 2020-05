Venerdì al centro sportivo “Astori” due ispettori della Procura Federale sono arrivati per verificare se i viola stessero seguendo le norme per la ripresa degli allenamenti individuali. Una visita durata circa un’ora nel quartier generale viola, nessuna anomalia, tutto in regola per gli 0 07 arrivati da Roma che alla fine della loro ispezione hanno fatto tanti complimenti alla società viola per la gestione degli spazi, per gli allenamenti individuali e per la sanificazione di tutto il centro sportivo. Un elogio in particolare è stato rivolto per la scelta di aver concesso ai giocatori di indossare abbigliamento libero per ogni tesserato: un’opzione sposata per permettere alla lavanderia di rimanere chiusa ed evitare ogni tipo di pericolo. Così riporta La Nazione.