Tamponi in casa viola, tutti i giocatori della Fiorentina sono negativi dopo la bolla. Si aspettano i nazionali

Giornata di tamponi in casa Fiorentina dove, nella giornata in cui è terminata la bolla dopo la positività di Jose Maria Callejon, tutti i giocatori viola, tranne quelli che sono andati in nazionale, si sono sottoposti al tampone che ha dato esito negativo per tutti i calciatori, compreso Callejon che dunquw torna a disposizione.

In attesa dei nazionali (Pulgar, Caceres, Amrabat, Martinez Quarta, Vlahovic, Milenkovic) Cesare Prandelli può lavorare con tutta la squadra al completo senza nessuna complicazione dovuta al Covid.

