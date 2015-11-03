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Notizie Tamponi Fiorentina

TMW, Tamponi negativi per il Torino, la partita contro la Fiorentina si gioca lunedi alle 17?

08 gennaio 2022 17:52

Il governo vuole il tampone obbligatorio per chi va allo stadio, furia tifosi: "Costa diversi soldi"

19 dicembre 2021 18:43

Lotito squalificato per 2 mesi per aver violato le regole per i tamponi in serie A

19 ottobre 2021 15:06

Nè penalizzazione nè gare perse, solo una multa alla Lazio per il caos tamponi

26 marzo 2021 12:57

In campo con giocatori positivi, adesso la Lazio rischia sconfitta a tavolino contro Torino e Juventus

17 febbraio 2021 12:58

La Lazio l'ha fatta grossa, 25 positivi nascosti. Lo ha scoperto la Procura. Si difende Lotito

25 novembre 2020 11:29

Tamponi in casa viola, tutti i giocatori della Fiorentina sono negativi dopo la bolla. Si aspettano i nazionali

17 novembre 2020 20:27

La difesa della Lazio sui tamponi è imbarazzante. Sarà penalizzazione?

13 novembre 2020 16:06

La Lazio ha imbrogliato sui tamponi, Lotito nei guai. Adesso si rischia la retrocessione in serie B

08 novembre 2020 12:34

La Lazio rischia la retrocessione in serie B per aver alterato i tamponi per la partita contro il Torino

04 novembre 2020 11:38

La frustrazione di non poter sfidare Messi rende Ronaldo un medico: "I tamponi sono una stronzata"

28 ottobre 2020 15:13

Gazzetta, tamponi ogni 8 giorni e non più 4? La FIGC spera in una risposta positiva dal Cts

19 settembre 2020 07:40

Domani la Fiorentina riprende, cena al centro sportivo. Sabato tamponi per tutti. Amrabat...

20 agosto 2020 10:33

Nazione, ottime notizie per la Fiorentina: tamponi ok, i viola sono tutti negativi al coronavirus

19 giugno 2020 09:42

Gazzetta, Fiorentina ieri giro di tamponi per tutti, sono attesi oggi i risultati

02 giugno 2020 11:03

Finalmente sorride la Fiorentina, tutti negativi al tampone del Covid 19. I dettagli

25 maggio 2020 22:43

Gazzetta, Oggi arriveranno i risultati dei tamponi e test sierologici fatti ieri ai calciatori della Fiorentina

17 maggio 2020 11:30

Le regole del protocollo: tamponi, ritiri e limiti agli allenamenti. C'è il nodo sulla responsabilità dei medici

15 maggio 2020 12:17

Repubblica, Qual è il vero ostacolo alla ripartenza del calcio? Trovare i tamponi per tutti

20 aprile 2020 12:24

Coronavirus, il Codacons insorge e presenta un esposto: troppi tamponi a calciatori e vip

24 marzo 2020 00:47

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