Notizie Tamponi Fiorentina

TMW, Tamponi negativi per il Torino, la partita contro la Fiorentina si gioca lunedi alle 17?
08 gennaio 2022 17:52
Il governo vuole il tampone obbligatorio per chi va allo stadio, furia tifosi: "Costa diversi soldi"
19 dicembre 2021 18:43
Lotito squalificato per 2 mesi per aver violato le regole per i tamponi in serie A
19 ottobre 2021 15:06
Nè penalizzazione nè gare perse, solo una multa alla Lazio per il caos tamponi
26 marzo 2021 12:57
In campo con giocatori positivi, adesso la Lazio rischia sconfitta a tavolino contro Torino e Juventus
17 febbraio 2021 12:58
La Lazio l'ha fatta grossa, 25 positivi nascosti. Lo ha scoperto la Procura. Si difende Lotito
25 novembre 2020 11:29
Tamponi in casa viola, tutti i giocatori della Fiorentina sono negativi dopo la bolla. Si aspettano i nazionali
17 novembre 2020 20:27
La difesa della Lazio sui tamponi è imbarazzante. Sarà penalizzazione?
13 novembre 2020 16:06
La Lazio ha imbrogliato sui tamponi, Lotito nei guai. Adesso si rischia la retrocessione in serie B
08 novembre 2020 12:34
La Lazio rischia la retrocessione in serie B per aver alterato i tamponi per la partita contro il Torino
04 novembre 2020 11:38
La frustrazione di non poter sfidare Messi rende Ronaldo un medico: "I tamponi sono una stronzata"
28 ottobre 2020 15:13
Gazzetta, tamponi ogni 8 giorni e non più 4? La FIGC spera in una risposta positiva dal Cts
19 settembre 2020 07:40
Domani la Fiorentina riprende, cena al centro sportivo. Sabato tamponi per tutti. Amrabat...
20 agosto 2020 10:33
Nazione, ottime notizie per la Fiorentina: tamponi ok, i viola sono tutti negativi al coronavirus
19 giugno 2020 09:42
Gazzetta, Fiorentina ieri giro di tamponi per tutti, sono attesi oggi i risultati
02 giugno 2020 11:03
Finalmente sorride la Fiorentina, tutti negativi al tampone del Covid 19. I dettagli
25 maggio 2020 22:43
Gazzetta, Oggi arriveranno i risultati dei tamponi e test sierologici fatti ieri ai calciatori della Fiorentina
17 maggio 2020 11:30
Le regole del protocollo: tamponi, ritiri e limiti agli allenamenti. C'è il nodo sulla responsabilità dei medici
15 maggio 2020 12:17
Repubblica, Qual è il vero ostacolo alla ripartenza del calcio? Trovare i tamponi per tutti
20 aprile 2020 12:24
Coronavirus, il Codacons insorge e presenta un esposto: troppi tamponi a calciatori e vip
24 marzo 2020 00:47
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