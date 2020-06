A due settimane dalla ripartenza la Fiorentina continua a lavorare al centro sportivo, tutti i calciatori sono in gruppo a parte Caceres, recentemente guarito al Coronavirus che si allenerà a parte ancora per qualche giorno. Ieri altro giro di tamponi per valutare delle eventuali positività, oggi arriveranno i risultati. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.