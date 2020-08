Tutto pronto in casa Fiorentina. Domani in serata tutti i convocati si ritroveranno per l’ora di cena al centro sportivo Davide Astori. Sabato i calciatori viola effettueranno tutti i tamponi poi ricomincerà la preparazione studiata da Iachini. Domani a Firenze è atteso Sofyan Amrabat, la Fiorentina ha chiesto ed ottenuto il nulla osta per averlo già. Lo riporta La Nazione.

