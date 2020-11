Gazzetta, Balotelli con Prandelli sulla panchina viola aspetta (e spera) in una chiamata della Fiorentina

Mario Balotelli sta continuando ad allenarsi con lo Sporting Franciacorta in attesa di una chiamata dalla Serie A anche se strizza l’occhio all’ipotesi brasiliana. Da tempo Cesare Prandelli è un suo estimatore. Ora che è appena tornato sulla panchina della Fiorentina, Balotelli vedrebbe bene una sua avventura in viola, chissà che dopo il Mondiale del 2014 i due non si trovino di nuovo? Balotelli resta in attesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

