Nazione, Prandelli come Mondonico: firma in bianco e in fretta senza alcun paletto per la Fiorentina

Oggi La Nazione in edicola ha tracciato un parallelismo tra Cesare Prandelli ed Emiliano Mondonico. Quest’ultimo a suo tempo aveva detto “Firmerei e firmo subito per la Fiorentina, in fretta ed in bianco”. Un po’ la stessa cosa è avvenuta per il mister di Orzinuovi, troppo forte quell’attaccamento ai viola, nessun paletto economico né di altro tipo solo una missione, far bene e dare un volto a questa Fiorentina.

