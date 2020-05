Lunedì 18 maggio si potranno di nuovo fare partitelle, schemi e contrasti di gioco. Gli allenamenti collettivi per il calcio dovrà rispettare le indicazioni del Comitato Scientifico battezzate da Speranza e Spadafora. La parola d’ordine del comunicato è prudenza. Prima deve arrivar questo protocollo che dovrà essere recepito dai club poi arriveranno le convocazioni ufficiali per i calciatori. In seguito via libera del Governo quando Conte incontrerà i vertici della FIGC. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.