Queste le parole rilasciate a Tuttosport dal dottor Mauro Casaleggio, responsabile del N. O. polo riabilitativo levante a Genova, specialista in terapia fisica e riabilitativa, ex medico sociale del Genoa: “Campionato sospeso? Pazienza, prima viene la salute pubblica poi tutto il resto”. In Lega sperano di poter riprendere l’attività agonistica il 2 maggio e chiudere il campionato entro il 30 giugno. Ipotesi realistica? “Bisogna vedere come si evolverà la situazione in questo periodo e comunque non sarà semplice ripartire. Sicuramente per centrare questo obiettivo bisognerà che gli allenamenti riprendano entro la prima decade di aprile altrimenti la vedo molto dura».