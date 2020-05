Franck Ribery ha superato brillantemente i test fisici dopo essere risultato negativo al tampone e al test sierologico. Il campione francese non potrà però ancora allenarsi individualmente sul campo come i suoi compagni di squadra. Secondo Tuttosport non è ancora chiaro se il francese dovrà svolgere i 14 giorni di autoisolamento o meno, comunque per ora non può recarsi al centro sportivo, o comunque non da oggi.