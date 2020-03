Per ciascuno lo staff medico, in collaborazione con il nutrizionista, ha predisposto una dieta specifica. Al mattino, esercizi di forza e core stability, mentre nel pomeriggio ci si concentra prevalentemente sul lavoro aerobico, in modo da poter sfruttare gli “angoli” casalinghi attrezzati da ciascuno sportivo. E diversi giocatori hanno pubblicato sui rispettivi social immagini che testimoniano la diversa gestione delle giornate: se Igor si allena sul terrazzo, Castrovilli ha scelto il pavimento di una stanza di casa come base per flessioni stile plank-challenge. Lo riporta Il Corriere dello Sport.