Montella prepara il match delle 12.30 contro l'Udinese. Cambiano gli orari degli allenamenti
Come scrive il Corriere Fiorentino Montella sta preparando la gara di domenica alle 12.30 contro l'Udinese e fin da oggi gli allenamenti ci saranno a partire dalle 11.30. Utilizza questo metodo per ab...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 10:41
Come scrive il Corriere Fiorentino Montella sta preparando la gara di domenica alle 12.30 contro l'Udinese e fin da oggi gli allenamenti ci saranno a partire dalle 11.30. Utilizza questo metodo per abituare il fisico a giocare in un orario atipico e diverso dal solito ma anche perchè venerdì e sabato il club effettuerà un brunch alle 9.30 così da poter concludere la digestione e aver maggiori energie per correre.