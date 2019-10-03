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Montella prepara il match delle 12.30 contro l'Udinese. Cambiano gli orari degli allenamenti

Come scrive il Corriere Fiorentino Montella sta preparando la gara di domenica alle 12.30 contro l'Udinese e fin da oggi gli allenamenti ci saranno a partire dalle 11.30. Utilizza questo metodo per ab...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2019 10:41
Montella prepara il match delle 12.30 contro l'Udinese. Cambiano gli orari degli allenamenti -
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Come scrive il Corriere Fiorentino Montella sta preparando la gara di domenica alle 12.30 contro l'Udinese e fin da oggi gli allenamenti ci saranno a partire dalle 11.30. Utilizza questo metodo per abituare il fisico a giocare in un orario atipico e diverso dal solito ma anche perchè venerdì e sabato il club effettuerà un brunch alle 9.30 così da poter concludere la digestione e aver maggiori energie per correre.

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