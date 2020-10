Regione Toscana, allenamenti sospesi: si attende la decisione delle autorità governative

Il Comitato Regionale della Toscana ha deciso di sospendere per il momento gli allenamenti in attesa di un’unica decisione definitiva da parte delle autorità governative.

“In riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno del 27 ottobre u.s., relativamente al divieto di svolgere allenamenti – ha scritto in una nota diramata questo pomeriggio il CRT -, in palese contrasto con le indicazioni dell’ultimo DPCM e con quanto riportato nelle Faq del Dipartimento dello Sport, comprendendo il disorientamento generale derivante da informazioni tra loro contrastanti, ed ancora in attesa di chiarimenti dopo aver sollecitato la Segreteria Generale della FIGC, questo Comitato Regionale invita le proprie Società per la loro salvaguardia, ad astenersi dall’effettuazione degli allenamenti, in attesa di conoscere la posizione univoca delle Autorità Governative”.

