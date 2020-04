Dal Ministro Spadafora scrive Tuttosport, non ci si poteva di certo attendere in questa occasione la comunicazione dirimente sulla ripresa di allenamenti e gare che ovviamente spetta a Conte. Tradotto: non aspettatevi che il calcio riparta il 4 maggio, come accadrà per molte delle altre attività del Paese, ma è praticamente certa la data del 18 maggio come vi avevamo anticipato un paio di giorni fa.

Per questioni di sicurezza certo ma molto anche per esigenze politiche che rimandano alla volontà di far ripartire insieme tutte le attività sportive senza concedere alcuna corsia preferenziale alla Serie A, più che calcio in generale. Resta qualche speranza per la concessione anticipata degli allenamenti individuali, ma molto flebile.