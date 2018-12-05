Maggio: "La sconfitta contro la Fiorentina ci ha tolto lo scudetto, giornata storta. Altro che..."

Christian Maggio, ex esterno del Napoli ora in forza al Benevento, torna a parlare della ormai famosa sconfitta di Firenze che gli ha tolto lo scudetto Ecco le sue dichiarazioni a Radio Crc: "Scudetto...

Christian Maggio, ex esterno del Napoli ora in forza al Benevento, torna a parlare della ormai famosa sconfitta di Firenze che gli ha tolto lo scudetto Ecco le sue dichiarazioni a Radio Crc:

"Scudetto perso in albergo? Penso che sono state chiacchiere fuori dal comune. La partita Inter-Juve l’abbiamo vista e commentata, ma credo sia stata una giornata storta quella di Firenze. Dire che l’abbiamo persa in albergo è stato esagerato. È stata montata un po’ troppo la cosa. È normale che quando vedi certi episodi lì per lì le commenti, ma è finita lì. Poi è chiaro che ogni giocatore la vive diversamente. È stato un mix di cose. La partita contro la Fiorentina è iniziata male. È stata una giornata storta ed è andata così”