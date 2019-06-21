Di Marzio, lunedì l'agente di Jordan Veretout incontrerà la Roma. Il Milan è in standby

Il club della Roma incontrerà lunedì Giuffredi, agente del centrocampista di Jordan Veretout della Fiorentina. Si cercherà di trovare l'accordo. Il giocatore francese è il primo obiettivo di mister Fo...

Il club della Roma incontrerà lunedì Giuffredi, agente del centrocampista di Jordan Veretout della Fiorentina. Si cercherà di trovare l'accordo. Il giocatore francese è il primo obiettivo di mister Fonseca e del ds Petrarchi. Il Milan in questo momento è in standby perchè la richiesta di 25 milioni è considerata troppo alta.

GianlucaDiMarzio.com