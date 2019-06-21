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Di Marzio, lunedì l'agente di Jordan Veretout incontrerà la Roma. Il Milan è in standby

Il club della Roma incontrerà lunedì Giuffredi, agente del centrocampista di Jordan Veretout della Fiorentina. Si cercherà di trovare l'accordo. Il giocatore francese è il primo obiettivo di mister Fo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 18:01
Di Marzio, lunedì l'agente di Jordan Veretout incontrerà la Roma. Il Milan è in standby - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Il club della Roma incontrerà lunedì Giuffredi, agente del centrocampista di Jordan Veretout della Fiorentina. Si cercherà di trovare l'accordo. Il giocatore francese è il primo obiettivo di mister Fonseca e del ds Petrarchi. Il Milan in questo momento è in standby perchè la richiesta di 25 milioni è considerata troppo alta.

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