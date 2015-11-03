Notizie Agente Veretout Fiorentina

Agente Veretout: "Sta bene alla Roma. E' sempre piaciuto al Napoli"
18 agosto 2020 19:43
Ag.Veretout: "Quando stava lasciando i viola scelse il Napoli. Poi l'incontro con Fonseca.."
16 novembre 2019 12:19
Ag. Giuffredi: "Ci sarà un incontro con la Roma lunedì per Veretout. Roma è un piazza gradita"
22 giugno 2019 16:02
Di Marzio, lunedì l'agente di Jordan Veretout incontrerà la Roma. Il Milan è in standby
21 giugno 2019 18:01
Giuffredi: "Non mi risulta che la viola abbia dato l'ok per Veretout al Napoli"
10 giugno 2019 16:47
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