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Notizie Agente Veretout Fiorentina

Agente Veretout: "Sta bene alla Roma. E' sempre piaciuto al Napoli"

18 agosto 2020 19:43

Ag.Veretout: "Quando stava lasciando i viola scelse il Napoli. Poi l'incontro con Fonseca.."

16 novembre 2019 12:19

Ag. Giuffredi: "Ci sarà un incontro con la Roma lunedì per Veretout. Roma è un piazza gradita"

22 giugno 2019 16:02

Di Marzio, lunedì l'agente di Jordan Veretout incontrerà la Roma. Il Milan è in standby

21 giugno 2019 18:01

Giuffredi: "Non mi risulta che la viola abbia dato l'ok per Veretout al Napoli"

10 giugno 2019 16:47

Ag. Veretout: "Penso che possa ambire a trasferirsi in una delle sedici big europee. In Italia..."

14 dicembre 2018 12:46

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