Labaro Viola

Ag.Veretout: "Quando stava lasciando i viola scelse il Napoli. Poi l'incontro con Fonseca.."

Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi, ha parlato del trasferimento del francese dalla Fiorentina alla Roma: “Per Veretout ero in contatto col Napoli da aprile,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2019 12:19
Ag.Veretout: "Quando stava lasciando i viola scelse il Napoli. Poi l'incontro con Fonseca.." -
News
Fiorentina
Napoli
Roma
Milan
Veretout
Agente Veretout
Fonseca
Condividi

Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi, ha parlato del trasferimento del francese dalla Fiorentina alla Roma: “Per Veretout ero in contatto col Napoli da aprile, loro volevamo il ragazzo ma poi ci sono tante dinamiche di mercato. Ora è felice alla Roma dove è allenato da un grande. Il giocatore lo aveva chiesto a tutti i costi il Napoli, mentre io credevo fosse al Milan la soluzione giusta. All'incontro con la Roma c’era anche Fonseca, dopo venti minuti chiamai Jordan e lo feci venire a Roma, lui era contrariato. Gli ho detto vai perché c’è un grande allenatore”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok