Ag.Veretout: "Quando stava lasciando i viola scelse il Napoli. Poi l'incontro con Fonseca.."

Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi, ha parlato del trasferimento del francese dalla Fiorentina alla Roma: “Per Veretout ero in contatto col Napoli da aprile,...

Intervistato da Radio Kiss Kiss, l’agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi, ha parlato del trasferimento del francese dalla Fiorentina alla Roma: “Per Veretout ero in contatto col Napoli da aprile, loro volevamo il ragazzo ma poi ci sono tante dinamiche di mercato. Ora è felice alla Roma dove è allenato da un grande. Il giocatore lo aveva chiesto a tutti i costi il Napoli, mentre io credevo fosse al Milan la soluzione giusta. All'incontro con la Roma c’era anche Fonseca, dopo venti minuti chiamai Jordan e lo feci venire a Roma, lui era contrariato. Gli ho detto vai perché c’è un grande allenatore”.