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Ag. Giuffredi: "Ci sarà un incontro con la Roma lunedì per Veretout. Roma è un piazza gradita"

Giuffredi, l'agente del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout è intervenuto a Siamolaroma.it: "Si, è vero l’interesse dei giallorossi. Ci troveremo nei prossimi giorni per parlarne. Roma è u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 16:02
Ag. Giuffredi: "Ci sarà un incontro con la Roma lunedì per Veretout. Roma è un piazza gradita" - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Giuffredi, l'agente del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout è intervenuto a Siamolaroma.it: "Si, è vero l’interesse dei giallorossi. Ci troveremo nei prossimi giorni per parlarne. Roma è una piazza ovviamente gradita".

"Incontro con la Roma lunedì? Si, lunedì verrà l'incontro".

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