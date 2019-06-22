Ag. Giuffredi: "Ci sarà un incontro con la Roma lunedì per Veretout. Roma è un piazza gradita"

Giuffredi, l'agente del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout è intervenuto a Siamolaroma.it: "Si, è vero l’interesse dei giallorossi. Ci troveremo nei prossimi giorni per parlarne. Roma è u...

A cura di Redazione Labaroviola 22 giugno 2019 16:02

Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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