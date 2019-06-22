Ag. Giuffredi: "Ci sarà un incontro con la Roma lunedì per Veretout. Roma è un piazza gradita"
Giuffredi, l'agente del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout è intervenuto a Siamolaroma.it: "Si, è vero l’interesse dei giallorossi. Ci troveremo nei prossimi giorni per parlarne. Roma è u...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 16:02
Giuffredi, l'agente del centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout è intervenuto a Siamolaroma.it: "Si, è vero l’interesse dei giallorossi. Ci troveremo nei prossimi giorni per parlarne. Roma è una piazza ovviamente gradita".
"Incontro con la Roma lunedì? Si, lunedì verrà l'incontro".