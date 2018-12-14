Ag. Veretout: "Penso che possa ambire a trasferirsi in una delle sedici big europee. In Italia..."
Queste le parole di Mario Giuffredi nuovo agente di Jordan Veretout a Calciomercato.it"Da qualche giorno gestisco Jordan Veretout. È a mio avviso uno dei centrocampisti più forti della serie A, un’int...
A cura di Redazione Labaroviola
14 dicembre 2018 12:46
Queste le parole di Mario Giuffredi nuovo agente di Jordan Veretout a Calciomercato.it
"Da qualche giorno gestisco Jordan Veretout. È a mio avviso uno dei centrocampisti più forti della serie A, un’intuizione di Corvino, abile a prenderlo quando era retrocesso con l’Aston Villa. Penso che Jordan possa ambire alle sedici squadre più importanti d’Europa tra cui naturalmente anche le italiane"