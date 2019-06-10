Giuffredi: "Non mi risulta che la viola abbia dato l'ok per Veretout al Napoli"

Mario Giuffredi, l'agente di Jordan Veretout è stato intervistato a Radio CRC: "A me non risulta che la viola abbia già dato il suo ok per Veretout al Napoli, anche perché mancando un direttore sporti...

A cura di Redazione Labaroviola 10 giugno 2019 16:47

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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