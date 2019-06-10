Giuffredi: "Non mi risulta che la viola abbia dato l'ok per Veretout al Napoli"
Mario Giuffredi, l'agente di Jordan Veretout è stato intervistato a Radio CRC: "A me non risulta che la viola abbia già dato il suo ok per Veretout al Napoli, anche perché mancando un direttore sporti...
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2019 16:47
Mario Giuffredi, l'agente di Jordan Veretout è stato intervistato a Radio CRC: "A me non risulta che la viola abbia già dato il suo ok per Veretout al Napoli, anche perché mancando un direttore sportivo non saprei con chi confrontarmi. La Fiorentina è un po’ in alto mare, l’unico con la certezza di avere un ruolo sicuro è Giancarlo Antognoni. Su Veretout ci sono 4-5 squadre, italiane ed estere ma voglio fare nomi".