Di Marzio, Saponara passa al Genoa in prestito gratuito con diritto di riscatto a 3,8 milioni di euro
Secondo Gianluca Di Marzio, Saponara andrà al Genoa in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3,8 milioni di euro e il Genoa che si impegnerà a pagare anche gli stipendi di luglio e agost...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 14:05
Secondo Gianluca Di Marzio, Saponara andrà al Genoa in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3,8 milioni di euro e il Genoa che si impegnerà a pagare anche gli stipendi di luglio e agosto del calciatore.