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Di Marzio, Saponara passa al Genoa in prestito gratuito con diritto di riscatto a 3,8 milioni di euro

Secondo Gianluca Di Marzio, Saponara andrà al Genoa in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3,8 milioni di euro e il Genoa che si impegnerà a pagare anche gli stipendi di luglio e agost...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 14:05
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Secondo Gianluca Di Marzio, Saponara andrà al Genoa in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3,8 milioni di euro e il Genoa che si impegnerà a pagare anche gli stipendi di luglio e agosto del calciatore.

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