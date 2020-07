Di Marzio conferma: “La Fiorentina ha scelto De Rossi come allenatore, si chiede deroga alla Lega per patentino”

In diretta su Sky Sport l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha aggiunto i dettagli della notizia da lui stesso data poche ora fa su Daniele De Rossi come nuovo allenatore della Fiorentina: “La Fiorentina aveva una lista di nomi lunga, ma i contatti con De Rossi sono stati subito molto positivi e convincenti con Joe Barone e Pradè che hanno scelto proprio l’ex centrocampista della Roma. Chi conosce bene De Rossi racconta di un ragazzo molto preso e affascinato da questa sfida. Adesso lo scoglio è di tipo burocratico perché De Rossi non ha il patentino quindi si chiederà una deroga alla Lega Calcio per fargli allenare la squadra. La società viola non é stata l’unica a pensare a De Rossi, lo volevano anche due squadre di serie B, una serie C e una squadra di serie A”