Di Marzio: "Italiano è a Firenze con i dirigenti della Fiorentina. Ultimi dettagli prima della firma"
Gianluca Di Marzio su Twitter: "Incontro in corso con i dirigenti della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2021 15:59
Italiano sarebbe già a Firenze con i dirigenti della Fiorentina per definire i dettagli del nuovo contratto e firmare. Lo comunica Gianluca Di Marzio su Twitter, che spiega che si dovrà aspettare la risoluzione dallo Spezia, che avverrà tramite il pagamento della clausola.
Il tweet:
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