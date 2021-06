Sky, accordo trovato per Italiano: il mister pagherà clausola, Fiorentina darà un calciatore per lo staff

Secondo quanto riporta Sky, è arrivata la fumata bianca per Italiano alla Fiorentina. Si sarebbe risolta la questione allenatore per la squadra gigliata e Sky ne riporta i dettagli: Italiano pagherà la clausola che lo lega allo Spezia, mentre la Fiorentina darà un calciatore alla squadra ligure per disporre del suo staff che non aveva la clausola rescissoria.

