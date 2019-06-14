Yilmaz: "Vorrei terminare la mia carriera al Besiktas, è il mio sogno più grande"
14 giugno 2019 17:25
Secondo Gianluca Di Marzio l'attaccante turco Burak Yilmaz ha espresso il desidero di finire la carriera al Besiktas : "Vorrei terminare la mia carriera qui, è il mio sogno più grande giocare in questa squadra".