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Di Marzio: "Dopo aver chiuso De Gea la Fiorentina preferisce vendere Christensen e non Terracciano"

La Fiorentina ha chiuso in questi minuti il colpo David De Gea che sarà il nuovo portiere Viola. L'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha aggiornato la situazione legata a Christensen e Terr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2024 19:35
Di Marzio: "Dopo aver chiuso De Gea la Fiorentina preferisce vendere Christensen e non Terracciano" -
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La Fiorentina ha chiuso in questi minuti il colpo David De Gea che sarà il nuovo portiere Viola. L'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha aggiornato la situazione legata a Christensen e Terracciano con uno dei due che dovrà sicuramente lasciare Firenze con l'arrivo del portierone spagnolo. La Fiorentina preferirebbe cedere Christensen piuttosto che Terracciano, anche se quest'ultimo è nel mirino del Monza e la volontà del portiere è di continuare ad essere un titolare.

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