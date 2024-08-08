Di Marzio: "Dopo aver chiuso De Gea la Fiorentina preferisce vendere Christensen e non Terracciano"

La Fiorentina ha chiuso in questi minuti il colpo David De Gea che sarà il nuovo portiere Viola. L'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha aggiornato la situazione legata a Christensen e Terr...

A cura di Redazione Labaroviola 08 agosto 2024 19:35

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