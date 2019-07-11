Di Marzio, domani mattina è stato fissato un incontro Fiorentina-Milan per Veretout
Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, domani mattina ci sarà un incontro tra la Fiorentina e il Milan per il centrocampista francese Jordan Veretout. La Fiorentina non vuole con...
A cura di Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 17:01
Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, domani mattina ci sarà un incontro tra la Fiorentina e il Milan per il centrocampista francese Jordan Veretout. La Fiorentina non vuole contropartite tecniche ma solo soldi.