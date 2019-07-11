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Di Marzio, domani mattina è stato fissato un incontro Fiorentina-Milan per Veretout

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, domani mattina ci sarà un incontro tra la Fiorentina e il Milan per il centrocampista francese Jordan Veretout. La Fiorentina non vuole con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 17:01
Di Marzio, domani mattina è stato fissato un incontro Fiorentina-Milan per Veretout - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, domani mattina ci sarà un incontro tra la Fiorentina e il Milan per il centrocampista francese Jordan Veretout. La Fiorentina non vuole contropartite tecniche ma solo soldi.

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