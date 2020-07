Iachini, idea della Spal per sostituire Di Biagio nella prossima stagione

La SPAL si starebbe guardando intorno per sostituire Di Biagio al termine della stagione e il profilo giusto sembrerebbe l’attuale tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini.

Questo è quanto riporta il sito Gianlucadimarzio.com: la società di Ferrara, che avrebbe bisogno di un vero e proprio miracolo sportivo per non retrocedere, non è rimasta soddisfatta dell’operato di mister Di Biagio, che fu chiamato a sostituire l’ex tecnico Leonardo Semplici, perciò avrebbe visto in Iachini le qualità giuste per affrontare il campionato di Serie B e, presumibilmente, ritornare il prima possibile nella massima serie.