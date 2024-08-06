Di Marzio: "Il Genoa accetterà l'offerta della Fiorentina per Gudmundsson o farà piccola controproposta"
L'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, aggiorna la situazione in merito al futuro di Albert Gudmundsson. In queste ore, infatti, è prevista la risposta del Genoa all'offerta da 7 milioni di p...
L'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, aggiorna la situazione in merito al futuro di Albert Gudmundsson. In queste ore, infatti, è prevista la risposta del Genoa all'offerta da 7 milioni di prestito più 18 di obbligo di riscatto della Fiorentina per l'islandese ed i rossoblù potrebbero già accettare la proposta o farà una leggera controproposta.
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