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Oggi Pulgar terminerà le visite mediche e dopo firmerà un contratto con la Fiorentina

Oggi il nuovo calciatore della Fiorentina, Erick Pulgar, complerà le visite mediche, successivamente arriverà la firma sul contratto e la presentazione ufficiale prima del primo allenamento.Fonte: Di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2019 09:36
Oggi Pulgar terminerà le visite mediche e dopo firmerà un contratto con la Fiorentina -
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Gianluca Di Marzio
Pulgar
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Oggi il nuovo calciatore della Fiorentina, Erick Pulgar, complerà le visite mediche, successivamente arriverà la firma sul contratto e la presentazione ufficiale prima del primo allenamento.

Fonte: Di Marzio

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