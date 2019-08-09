Oggi Pulgar terminerà le visite mediche e dopo firmerà un contratto con la Fiorentina
Oggi il nuovo calciatore della Fiorentina, Erick Pulgar, complerà le visite mediche, successivamente arriverà la firma sul contratto e la presentazione ufficiale prima del primo allenamento.Fonte: Di...
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2019 09:36
Oggi il nuovo calciatore della Fiorentina, Erick Pulgar, complerà le visite mediche, successivamente arriverà la firma sul contratto e la presentazione ufficiale prima del primo allenamento.
Fonte: Di Marzio