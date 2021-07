Il giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, ha parlato del futuro di Ribery in un articolo su granhotelcalciomercato.com.

Ecco cosa ha scritto: “L’esterno offensivo francese, Franck Ribery, avrebbe preferito un segnale chiaro e diretto dalla Fiorentina. Ma il faccia a faccia non è mai avvenuto che forse avrebbe cambiato anche le sorti del suo futuro. La Fiorentina e Ribery non hanno mai trattato dal punto di vista economico il rinnovo di contratto. I segnali chiari sul rinnovo non sono mai arrivati se non a Davide Lippi che ha curato il suo trasferimento a Firenze e al procuratore Alain Migliaccio: “Non ci sono i margini per continuare insieme, grazie di tutto”.

LEGGI ANCHE LA LETTERA DI BORJA VALERO