Sfuma Dalot per la Fiorentina? Di Marzio annuncia: “Vuole restare allo United. Importante per Ten Haag”

Diogo Dalot verso la permanenza al Manchester United. Dopo le 30 presenze complessive collezionate in questa stagione, il portoghese potrebbe restare un’altra stagione a Manchester. Il terzino ha un contratto in scadenza nel 2023, ma vuole restare ai Red Devils ed è considerato importante dal nuovo allenatore Ten Haag. Per l’ex Milan c’erano stati nelle scorse settimane anche dei rumors per un ritorno in Italia, con Roma e Fiorentina interessate. Nessuno dei due club comunque ha spinto realmente perché sanno che oggi non è sul mercato. Poi la situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi, ma al momento è da escludere un suo addio allo United per tornare in Italia. A scriverlo è Gianluca di Marzio sul suo sito internet.