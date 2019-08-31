Lunedì Kalinic ex della viola sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Roma
L'attaccante croato dell'Atletico Madrid, Nikola Kalinic, sta per diventare un nuovo giocatore della Roma in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore è atteso a Roma domani sera o lunedì, il gi...
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 20:13
L'attaccante croato dell'Atletico Madrid, Nikola Kalinic, sta per diventare un nuovo giocatore della Roma in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore è atteso a Roma domani sera o lunedì, il giorno in cui sono state fissate le visite mediche e la firma del contratto.
Fonte: Gianluca Di Marzio