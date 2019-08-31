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Lunedì Kalinic ex della viola sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Roma

L'attaccante croato dell'Atletico Madrid, Nikola Kalinic, sta per diventare un nuovo giocatore della Roma in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore è atteso a Roma domani sera o lunedì, il gi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2019 20:13
Lunedì Kalinic ex della viola sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la Roma -
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L'attaccante croato dell'Atletico Madrid, Nikola Kalinic, sta per diventare un nuovo giocatore della Roma in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore è atteso a Roma domani sera o lunedì, il giorno in cui sono state fissate le visite mediche e la firma del contratto.

Fonte: Gianluca Di Marzio

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