Di Marzio, Chiesa-Juventus in prestito oneroso di 2 milioni, 8 il prossimo anno e riscatto a 40 milioni. Ma prima il rinnovo con la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport è stato trovato l’accordo tra la Fiorentina e la Juventus per il passaggio di Federico Chiesa in bianconero sulla base di un prestito oneroso di 2 milioni quest’anno, 8 il prossimo anno e riscatto obbligatorio a 40 milioni. Il riscatto obbligatorio è legato, sempre secondo quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio, al raggiungimento di uno di queste tre condizioni: la prima è che la Juventus entri sempre tra le prime quattro in classifica, la seconda è che Chiesa giochi il 60% delle partite almeno 30 minuti, la terza è che Chiesa segni almeno 10 gol.

Il calciatore però, vuole prima rinnovare il contratto con la Fiorentina alle stesse cifre che percepirebbe alla Juventus, ovvero 5 milioni di euro all’anno, perché nel caso di non riscatto da parte del club bianconero, Chiesa vuole guadagnare alla Fiorentina quanto guadagnava a Torino. Questo è quanto ha dichiarato l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

