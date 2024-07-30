Di Marzio annuncia: "La Fiorentina farà l'offerta definitiva per Tessmann stasera. Parti vicine"

Chiuso il colpo Andrea Colpani, la Fiorentina non si ferma qui e sta spingendo per trovare l'intesa per Tanner Tessmann. Per il classe 2001 manca ancora l'intesa con il Venezia. Le parti sono al lavor...

Chiuso il colpo Andrea Colpani, la Fiorentina non si ferma qui e sta spingendo per trovare l'intesa per Tanner Tessmann. Per il classe 2001 manca ancora l'intesa con il Venezia. Le parti sono al lavoro per trovare l'accordo, questa sera è attesa una nuova e definitiva offerta per cercare di chiudere per il centrocampista. La richiesta del Venezia è di 6 milioni di euro, con le parti che sono vicine. Una volta concluso l'affare, il Venezia chiuderà per Lucchesi e Sagrado, ormai definiti. Lo scrive Gianluca Di Marzio

L'OPINIONE DI LORENZO AMORUSO

https://www.labaroviola.com/amoruso-per-completare-la-difesa-serve-un-leader-biraghi-braccetto-non-e-bravo-in-difesa/262452/