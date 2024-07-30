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Di Marzio annuncia: "La Fiorentina farà l'offerta definitiva per Tessmann stasera. Parti vicine"

Chiuso il colpo Andrea Colpani, la Fiorentina non si ferma qui e sta spingendo per trovare l'intesa per Tanner Tessmann. Per il classe 2001 manca ancora l'intesa con il Venezia. Le parti sono al lavor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2024 18:58
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina farà l'offerta definitiva per Tessmann stasera. Parti vicine" -
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Chiuso il colpo Andrea Colpani, la Fiorentina non si ferma qui e sta spingendo per trovare l'intesa per Tanner Tessmann. Per il classe 2001 manca ancora l'intesa con il Venezia. Le parti sono al lavoro per trovare l'accordo, questa sera è attesa una nuova e definitiva offerta per cercare di chiudere per il centrocampista. La richiesta del Venezia è di 6 milioni di euro, con le parti che sono vicine. Una volta concluso l'affare, il Venezia chiuderà per Lucchesi e Sagrado, ormai definiti. Lo scrive Gianluca Di Marzio

L'OPINIONE DI LORENZO AMORUSO

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