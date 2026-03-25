Di Marzio: “Vanoli? La società valuterà per ripartire con un nuovo progetto. Kean avrà mercato”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Gianluca Di Marzio ha analizzato il momento della Fiorentina lasciando anche qualche perla riguardante il futuro viola. “La fiorentina adesso è squadra: corre, gioca, i parametri si sono allineati. Hanno approcciato bene partite come quella di Cremona o quella con l’Inter. Se il campionato cominciasse ora la squadra avrebbe tutt’altra aura, merito di Vanoli, che nonostante le difficoltà iniziali è riuscito a farsi voler bene dal gruppo”. Sul futuro della panchina: “Sensazioni su Vanoli? credo che sia lecito che la gente sogni un percorso nuovo visto anche l’arrivo di Fabio Paratici, e penso che andrà così. Vanoli comunque si merita una valutazione, perché è riuscito a portare la Fiorentina fuori da una situazione drammatica. La società valuterà i profili ideali per ripartire con un nuovo progetto”. Infine un passaggio su Moise Kean: “Kean? ci aspettiamo intanto che Kean ci porti al mondiale. Avrà mercato sicuramente, ma onestamente non ho trovato grande riscontro sulle voci del AC Milan, quindi non credo che sia al primo posto della lista di Massimiliano Allegri. Poi vedremo se ci saranno altre squadre interessate perché è un giocatore con un valore alto e serve un bell’assegno per portarlo via. Altrimenti credo che la Fiorentina del futuro debba ripartire da alcune certezze, e Kean potrebbe essere una di quelle”.