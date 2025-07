Di Marzio annuncia: “Primo incontro positivo per il rinnovo di Kean. Previsti nuovi appuntamenti”

Come riporta Gianluca Di Marzio, svanita la paura di perderlo ora che la clausola rescissoria da 52 milioni di euro è scaduta, la Fiorentina vuole blindare Moise Kean.

Il club viola è al lavoro per prolungare il contratto dell’attaccante italiano, e in questo senso nella giornata di oggi – giovedì 24 luglio – è andato in scena un primo confronto positivo tra le parti.

C’è volontà di tutti di trovare un accordo, motivo per cui filtra fiducia per la buona riuscita dell’operazione.

Le parti si rivedranno nei prossimi giorni per trovare una quadra dal punto di vista economico, ma in casa viola c’è fiducia per il rinnovo dell’attaccante.