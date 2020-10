Adesso è fatta, Martinez Quarta alla Fiorentina, 6 milioni + 6 milioni di bonus. Domani in Argentina le visite mediche

Trovato l’accordo tra la Fiorentina e il River Plate per l’arrivo in viola di Martinez Quarta. Ecco cosa scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:

“Una trattativa che si è riaperta, una nuova offerta che ha convinto il River Plate che alla fine ha ceduto: Martinez Quarta adesso è vicinissimo alla Fiorentina. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli, tanto che il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche domani (in Argentina) visto che domenica raggiungerà il ritiro della nazionale. Operazione da 6 milioni come parte fissa, più altri 6 di bonus per un totale di 12 milioni da pagare in un anno; per il giocatore, pronto un contratto quinquennale.”

