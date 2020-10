Biraghi chiede a Sky: “È ufficiale Chiesa alla Juventus? Non ci ha salutato ma sapete meglio di noi”

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in casa contro la Sampdoria, queste le sue parole:

(Prima dell’intervista Biraghi ha chiesto alla giornalista di Sky Sport se fosse ufficiale il passaggio di Chiesa alla Juventus. Dallo studio di Sky gli fanno notare che dovrebbe saperlo lui essendo più informato)

“Chiesa alla Juventus è ufficiale? Lo chiedo a voi perché sapete meglio di noi il futuro, siete più informati, Federico non ci ha salutato nello spogliatoio e ci ha dimostrato che con la testa è qua e sa che finché veste questa maglia deve dare tutto come ha fatto questa sera. Noi siamo tranquilli ma è logico che i giocatori forti vengano cercati.

La prestazione? Arrivavamo da una bella partita però punti zero quindi forse qualcosa c’è. Pecchiamo di inesperienza ed i giovani devono imparare al più presto. Ribery? Frank è un campione e quando c’è ovviamente si sente ma non deve essere un alibi dobbiamo tutti dare il 110% sempre. Cosa manca a questa squadra? Oggi abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, i giovani devono crescere in fretta. Rinnovo? Ancora no ma sono contento di stare qua”

PAGELLE VIOLA, CACERES E CECCHERINI I PEGGIORI IN CAMPO. SI SALVA BONAVENTURA