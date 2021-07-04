Labaro Viola

Di Marzio, lo Spezia ha scelto il sostituto di Italiano: sarà l'ex allenatore del Genoa Thiago Motta

Su Twitter, il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio annuncia Thiago Motta alla guida dello Spezia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2021 16:29
Di Marzio, lo Spezia ha scelto il sostituto di Italiano: sarà l'ex allenatore del Genoa Thiago Motta -
Social
Twitter
Acf Fiorentina
Gianluca Di Marzio
Spezia
Thiago Motta
Italiano
Condividi

thiago motta

Secondo quanto comunica il noto giornalista di Sky Gianluca Di Marzio su Twitter, lo Spezia ha individuato il futuro tecnico per la panchina, dopo l'addio di Italiano approdato alla Fiorentina: sarà l'ex allenatore del Genoa Thiago Motta. Inizia così una nuova avventura in Liguria per l'ex centrocampista della nazionale italiana.

Il tweet:

LEGGI ANCHE: VLAHOVIC STREGA SIVIGLIA E MONCHI. PER FIORENTINA E' INCEDIBILE 

https://www.labaroviola.com/tmw-siviglia-e-monchi-stregati-da-vlahovic-la-fiorentina-lo-ritiene-incedibile-per-volonta-di-commisso/145088/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok