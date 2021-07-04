Di Marzio, lo Spezia ha scelto il sostituto di Italiano: sarà l'ex allenatore del Genoa Thiago Motta
Su Twitter, il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio annuncia Thiago Motta alla guida dello Spezia
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2021 16:29
Secondo quanto comunica il noto giornalista di Sky Gianluca Di Marzio su Twitter, lo Spezia ha individuato il futuro tecnico per la panchina, dopo l'addio di Italiano approdato alla Fiorentina: sarà l'ex allenatore del Genoa Thiago Motta. Inizia così una nuova avventura in Liguria per l'ex centrocampista della nazionale italiana.
Il tweet:
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