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Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Tessmann. Il Venezia chiede di più"

La Fiorentina continua a essere molto attiva sul mercato in entrata. L'agente di Colpani, infatti, è al Viola Park per chiudere gli ultimi dettagli per l'arrivo di Colpani ma ci sono altri movimenti a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2024 19:30
Di Marzio annuncia: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Tessmann. Il Venezia chiede di più" -
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La Fiorentina continua a essere molto attiva sul mercato in entrata. L'agente di Colpani, infatti, è al Viola Park per chiudere gli ultimi dettagli per l'arrivo di Colpani ma ci sono altri movimenti a centrocampo. Non solo Lovric dell'Udinese, ma nel mirino della dirigenza viola c'è anche Tanner Tessmann del Venezia. La Fiorentina ha presentato una proposta al Venezia per Tessmann nella giornata di giovedì 25 luglio ma al momento è difficile che venga accettata. La proprietà neopromossa in Serie A infatti vorrebbe di più per il cartellino del giocatore che nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze in Serie B, condite da 6 gol e 3 assist. Lo scrive Gianluca Di Marzio

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