La Roma prova ad anticipare tutti per Baldanzi: contatti con l’ex obiettivo della Fiorentina

Come riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la Roma ci sta provando per Tommaso Baldanzi. Contatti positivi tra i giallorossi ed il giocatore ma ancora nessun contatto con l’Empoli. Il Presidente Corsi non apre al prestito e questo potrebbe creare problematiche nell’operazione.

NUOVO NOME PER L’ESTERNO D’ATTACCO? FIORENTINA SU EVERTON MA IL FALMENGO FA MURO