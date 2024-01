Dal Brasile, Fiorentina interessata ad Everton del Flamengo. Il club brasiliano non vuole venderlo

Dal Brasile il giornalista Venè Casagrande rilancia la notizia di un vivo interesse della Fiorentina per l’attaccante Everton Cebolinha del Flamengo. Tuttavia il club rossonero non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore nel mercato di gennaio ed ha già fatto sapere agli agenti del numero 11 che non verrà accettata nessuna proposta.